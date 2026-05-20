Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль дело 41-летнего Николая Бобенко - тренера по боксу из Каменска-Уральского. Напомним, мужчину обвиняют в том, что он избивает своих воспитанников.

Местный юрист Юлия Майрова недавно опубликовала видео с тренировки Бобенко: на кадрах видно, как тренер щедро раздает одному из детей оплеухи (стоит отметить, что мальчик в в этот момент в шлеме). Затем мужчина с силой пинает по корпусу юного боксера. Все происходит в спортивной школе «Витязь».

- По данному факту следственными органами СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 (Истязание), - сообщили в ведомстве.

Отметим, что федерация бокса Каменск-Уральского вступилась за тренера. По словам председателя Ольги Шумковой, на видео был сын Николая. Ранее на мужчину не поступали жалобы, а сейчас родители пишут и говорят слова в поддержку спортсмена.