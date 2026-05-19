«Ребенок скрючился от боли»: на Урале тренера по боксу обвинили в избиении воспитанников

Воспитанникам наставник наносил удары.

Тренера по боксу из Каменска-Уральского Николая Бобенко обвинили в том, что он избивал своих воспитанников. Эти занятия проходили в спортшколе «Витязь». Видеофрагменты с тренировок опубликовала юрист Юлия Майорова в своем канале.

На кадрах видно, что 41-летний спортсмен наносит удары детям в лицо. Одного из воспитанников мужчина с силой пинал по корпусу. Отчего мальчик пошатнулся, а затем и вовсе упал на пол.

- На мой взгляд, это не про спорт, а про побои, - написала юрист Юлия Майорова. - Прежде чем публиковать видео, я пообщалась с тренерами по боксу. Не с одним. Каждый из них был озадачен. Ведь настоящие профессионалы, по словам наставников, своих подопечных вообще не бьют. Так ставить технику невозможно. У скрючившегося от боли ребенка, вряд ли что-то отложится в голове.

Тренера обвиняют в избиениях юных спортсменов.

Сообщается, что до этого Николай Бобенко проводил занятия в клубе «Боец». Однако в тренерский состав спортшколы Каменска-Уральского он не входит, а только арендует зал.

- Информация, появившаяся в соцсетях, зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. По данному факту организованы проверочные мероприятия. Устанавливаются личности участников инцидента, - сообщает полиция Каменска – Уральского.

Свердловская правозащитница обратилась в Следственный комитет региона, центральный аппарат СКР. Также просит свердловского детского омбудсмена обратить внимание на ситуацию с тренировками в спортклубе.

«КП-Екатеринбург» отправила запрос в спортшколу «Витязь». На момент публикации ответ от организации не поступил.