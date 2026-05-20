В федерации бокса Каменск-Уральского вступились за 41-летнего тренера Николая Бобенко, которого обвинили в том, что он избивает своих воспитанников. Недавно местный юрист Юлия Майорова опубликовала видео с камер из спорт-школы «Витязь».

На записи видно, как тренер щедро раздает одному из детей оплеухи (стоит отметить, что мальчик в в этот момент в шлеме). Затем мужчина с силой пинает по корпусу юного боксера.

- Мальчик на видео - сын Николая. Это их семейные дела, мы туда не лезем. Конечно, он не прав, что ударил ребенка. Но мы ждем заключения следственных органов, - рассказала «КП-Екатеринбург» председатель городской федерации бокса Ольга Шумкова. - Про Николая могу сказать, что на него никогда не поступали жалобы. У него очень высокие результаты, как у тренера. Поскольку Николай не состоит в федерации, он возит своих учеников на соревнования за свой счет. Сейчас многие родители пишут и говорят слова в поддержку Николая. Мы считаем, что это была целенаправленная провокация.

Известно, что у Николая Бобенко есть два сына. Оба мальчика занимаются боксом. На видео, которое опубликовала Юлия Майорова, был младший сын Николая.

- Бобенко – профессионал. Много лет занимался боксом, отлично знает свою силу удара и не может не понимать, что мальчишка не то что ответить не сможет – он даже устоять на ногах не сможет после такого, - написала в своих социальных сетях Юлия Майорова. - Прежде чем публиковать это видео, я пообщалась с тренерами по боксу. И каждый из них был озадачен: настоящие профессионалы, по словам наставников, своих подопечных вообще не бьют.

Отметим, что по данному факту в СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по 117 статье УК РФ (Истязание).

- В ходе предварительного следствия выполняется комплекс действий по сбору и закреплению доказательств. Допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, - отметили в ведомстве.

Ситуация находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина, а также прокуратуры Свердловской области.