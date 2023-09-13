Кристине было 23 года Фото: страница девушки во «ВКонтакте»

Тело уроженки Пермского края Кристины было обнаружено 6 сентября во дворе многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах.

Близкие Кристины подтвердили информацию о гибели молодой мамы. В УМВД Екатеринбурга и СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Кристина выросла в Пермском крае Фото: читатель «КП»

- Сегодня не стало милой и любимой дочери, сестренки, племянницы и мамочки, - написала 6 сентября в социальных сетях знакомая девушки.

Кристину похоронили в селе Уральское Пермского края 9 сентября. Родные Кристины отказались комментировать случившееся.

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