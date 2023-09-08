Девочка умерла вечером 6 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СКР по городу Сочи возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» после смерти 7-летней девочки из Екатеринбурга. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что в конце августа девочка заболела ротавирусом во время отдыха в Лазаревском. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

- В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В местном Минздраве отметили, что из-за позднего обращения в больницу состояние девочки стремительно ухудшалось. Медики передали в Следственный комитет все необходимые для судебно-медицинской экспертизы документы.

- Министерство здравоохранения выражает свои соболезнования родителям погибшей девочки в Сочи, - рассказали в Минздраве Краснодарского края. - Врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни ребенка, но в связи с поздним обращением состояние прогрессивно ухудшалось. Для контрольной перепроверки всех действий медиков на всех этапах по поручению министра здравоохранения края организована внутренняя проверка медицинского учреждения.

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, сейчас решается вопрос с транспортировкой тела девочки в Екатеринбург.

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