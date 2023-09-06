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6 сентября 2023 8:07

«Была пьяна»: молодая мать, задавившая во сне новорожденную дочь, признала свою вину

Девушка из Екатеринбурга, задавившая во сне грудничка, была пьяна
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
После смерти малышки Следственный комитет возбудил уголовное дело

После смерти малышки Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, была пьяна. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Трагедия произошла в квартире семьи Ирины в апреле 2023 года. Девушка злоупотребила спиртным и уснула на кровати рядом с новорожденной девочкой. Утром ребенок уже не подавал признаков жизни.

- Обвиняемая живет с мужем. Вину в инкриминируемом ей преступлении она признала в полном объеме, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Сама девушка отказалась комментировать ситуацию. Известно, что молодая мать выросла в одном из городов Свердловской области.

- Это рана нам на всю жизнь, - рассказал муж Ирины. - Сейчас жена ушла в себя... Тяжело.

15 августа прокуратура направила уголовное дело в суд. По статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» Ирине грозит до двух лет лишения свободы.

В СУ СКР по Свердловской области и прокуратуре не комментируют инцидент.

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