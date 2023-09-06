После смерти малышки Следственный комитет возбудил уголовное дело
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Екатеринбурга, задавившая во сне пятимесячную дочку, была пьяна. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Трагедия произошла в квартире семьи Ирины в апреле 2023 года. Девушка злоупотребила спиртным и уснула на кровати рядом с новорожденной девочкой. Утром ребенок уже не подавал признаков жизни.
- Обвиняемая живет с мужем. Вину в инкриминируемом ей преступлении она признала в полном объеме, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».
Сама девушка отказалась комментировать ситуацию. Известно, что молодая мать выросла в одном из городов Свердловской области.
- Это рана нам на всю жизнь, - рассказал муж Ирины. - Сейчас жена ушла в себя... Тяжело.
15 августа прокуратура направила уголовное дело в суд. По статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» Ирине грозит до двух лет лишения свободы.
В СУ СКР по Свердловской области и прокуратуре не комментируют инцидент.
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