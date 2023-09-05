Уголовное дело направили в суд Фото: читатель «КП»
В Екатеринбурге девушка во сне случайно задавила грудничка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 26-летняя жительница уральской столицы Ирина стала фигурантом уголовного дела по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Молодой матери грозит до двух лет лишения свободы. Недавно расследование было завершено и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
- Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у нее не было, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с обвиняемой не удалось. В пресс-службе Свердловской прокуратуры заявили, что выступят с заявлением после оглашения приговора.
Напомним, что в Екатеринбурге мать погубила 10-летнюю дочку, лишив ее инсулина. В итоге женщину приговорили к году в колонии-поселении.
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