Уголовное дело направили в суд Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге девушка во сне случайно задавила грудничка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 26-летняя жительница уральской столицы Ирина стала фигурантом уголовного дела по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Молодой матери грозит до двух лет лишения свободы. Недавно расследование было завершено и уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

- Девушка задавила малыша во сне. Злого умысла у нее не было, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с обвиняемой не удалось. В пресс-службе Свердловской прокуратуры заявили, что выступят с заявлением после оглашения приговора.

Напомним, что в Екатеринбурге мать погубила 10-летнюю дочку, лишив ее инсулина. В итоге женщину приговорили к году в колонии-поселении.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru