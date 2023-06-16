Светлана отказалась комментировать обвинения в свой адрес Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 50-летней Светлане С, которая в конце 2021 года оставила без инсулина 10-летнюю дочку с сахарным диабетом. Школьнице поставили диагноз в феврале 2018 года. С того времени Светлана получала для дочери лекарства по рецепту и должна была делать инъекции.

«В конце февраля 2018 года у Лидии (имя изменено. – Прим. ред.) резко ухудшилось самочувствие. Мне пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали признаки сахарного диабета, позже в больнице стало понятно, что это диабет I типа. Дочь поставили на профилактический учет.

Десять дней дочка была в больнице, где ей проводили лечение с использованием инсулина. Там же я проходила обучение в целях продолжения амбулаторного лечения. Меня обучали измерять сахар, как вводить назначенные врачом лекарства. Также меня обучали, что делать в той или иной ситуации, чтобы контролировать уровень сахара в крови», - рассказывала в ходе расследования Светлана.

По версии следствия, девочке не давали инсулин с октября 2021 года вплоть до дня смерти. По данным «КП-Екатеринбург», изначально женщина признавалась, что предпочла медицину «народным обрядам». Однако позже изменила показания и заявила, что всегда давала дочке нужные лекарства. В СУ СКР по Свердловской области отмечают, что Светлану признали вменяемой.

- С 28 октября 2021 года по 17 ноября 2021 года осужденная, являясь матерью малолетней девочки, страдающей сахарным диабетом, проигнорировала рекомендации врача-эндокринолога по корректировке режима и дозы введения малолетней сахароснижающих препаратов, не получила направление и не выполнила анализ мочи дочери, а в дальнейшем приняла самостоятельное решение о прекращении введения дочери необходимых препаратов, в результате чего малолетняя скончалась, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Государственный обвинитель просил суд назначить Светлане реальный срок в виде года в колонии-поселении. Верх-Исетский суд назначил многодетной матери наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ, с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

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