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Происшествия22 декабря 2022 9:01

В Екатеринбурге мать лишила 10-летнюю дочку-диабетика инсулина: девочка умерла

Мать из Екатеринбурга обвинили в смерти дочки-диабетика
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Расследование длилось больше года

Расследование длилось больше года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 50-летнюю Светлану С. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности 10-летней дочке, которая скончалась от сахарного диабета. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Светлану уличили в умышленном лишении ребенка жизненно необходимого инсулина.

- У девочки был диабет. Но в какой-то момент женщина отказалась приобретать для дочки лекарства. Посчитала, что они ей не нужны. 17 ноября 2021 года ребенок скончался, - сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Уголовное дело уже передали в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу. Светлане грозит до двух лет лишения свободы.

На момент публикации получить комментарий у представителей СУ СКР по Свердловской области и региональной прокуратуры не удалось.

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