Кристина выпала с 24 этажа Фото: личная страница девушки во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге погибла 23-летняя уроженка Пермского края по имени Кристина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», труп молодой мамы был обнаружен 10 сентября. По предварительной версии, девушка выпала с 24 этажа во время мытья окон. У Кристины остался девятимесячный малыш. Ранее девушка жила в городе Чайковский.

- Да, это так. Кристины больше нет, - кратко прокомментировала знакомая девушки.

Девушка жила с парнем Фото: личная страница девушки во «ВКонтакте»

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

Напомним, что в Большом Истоке покончила с собой 15-летняя школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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