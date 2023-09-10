Девочка росла в многодетной семье Фото: читатель «КП»

Следственный отдел СКР по Сысерти возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Утром 5 сентября тело 15-летней Екатерины (имя изменено – прим.ред) из Большого Истока нашли родители. Девочка была старшей дочерью в многодетной семье, в этом году она пошла в девятый класс.

Вероятно, после проведения всех следственных действий, уголовное дело будет прекращено.

- По предварительной версии, в смерти девочки нет криминала. Точная причина смерти станет известна спустя месяц, когда будут готовы результаты экспертизы. Родители заявили, что у них не было конфликтов с дочерью. Суицидальных мыслей у девочки раньше не было. Она не оставила предсмертной записки, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Ранее родственники Екатерины подтвердили информацию об отсутствии признаков криминала в смерти девочки. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в Свердловской области расследуется загадочная смерть 16-летней Даны из Каменска-Уральского. По обвинению в убийстве девушки был арестован стропальщик Эдуард Голиков.

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