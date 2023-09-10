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Происшествия10 сентября 2023 8:58

«Спи спокойно, солнышко»: под Екатеринбургом покончила с собой 15-летняя школьница

В Большом Истоке покончила с собой школьница
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Тело девочки нашли 5 сентября Фото: читатель «КП»

Тело девочки нашли 5 сентября Фото: читатель «КП»

В поселке Большой Исток свела счеты с жизнью 15-летняя школьница. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 5 сентября тело Екатерины (имя изменено – прим.ред) нашли родители. Следственный отдел СКР Сысерти проводит проверку.

- Там никакого криминала нет. Родителям сейчас очень тяжело, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» тетя школьницы.

На странице девочки друзья и родные выражают соболезнования.

- Спи спокойно, солнышко. Прости нас, что не увидели и не почувствовали. Ты навсегда в наших сердцах. Всегда будем любить и помнить, - пишут на странице Кати.

- Мягких облачков тебе, ангел наш. Пусть тебя ничего не тревожит. Любим, помним, скорбим, - написала знакомая девочки.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в Каменске-Уральском продолжается расследование загадочной смерти 16-летней Даны. Обвинение в убийстве предъявлено 34-летнему заводчанину Эдуарду Голикову.

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