«Уральские авиалинии» закупят 40 самолетов, аналогичных Airbus

Старые самолеты, которые приходится садить в экстренных условиях, будут постепенно менять. Фото: пресс-служба компании "Уральские авиалинии"

Утром 12 сентября пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Сочи в Омск, экстренно сел под Новосибирском из-за отказа гидросистемы. Оказалось, что лайнер А320 эксплуатировался почти 20 лет, его срок годности истекал в феврале 2024 года.

После этого руководство авиакомпании вынуждено было затронуть вопрос о безопасности пассажирских полетов. По словам президента «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, на обслуживание самолетов тратится львиная доля выручки.

- На обслуживание самолета тратится примерно 70-75 % чистой выручки. Мы не получаем супербонусы от государства. Центр технического обслуживания - пожиратель наших финансовых ресурсов. Но мы понимаем, что это нужно. Иначе самолеты не полетят. У нас были добрые взаимоотношения с «Боингом» и Airbus . Мы очень долго эксплуатировали западные самолеты. Но в данный момент с компанией Airbus мы не контактируем, - рассказывает о положении дел Сергей Скуратов.

Сергей Скуратов рассказал, сколько его компания тратит на обслуживание самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, до 2023 года авиакомпания получит десятки аналогов западных самолетов, созданных в России.

- Мы сделали большую заявку на поставку самолетов российского производства МС-21. Свыше 40 самолетов. Примерные даты поставки - 2028 -2030 гг. По характеристикам они аналогичны Airbus. Сейчас также идут переговоры с губернатором Свердловской области по выделению куска земли на строительство еще одного ангарного комплекса под обслуживание МС-21. Финансовых вложений потребуется порядка 7 млрд рублей. Деньги, вложенные в землю, – это инвестиции в безопасность полетов. Внутри будет находиться 4-6 самолетов одновременно, - рассказал президент авиакомпании «Уральские авиалинии».

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