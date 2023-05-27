Жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в подготовке к террористическому акту

На время следствия его отправили в СИЗО
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге арестовали 23-летнего Ивана К, которого обвиняют в подготовке к террористическому акту (ст. 30 ч.3 - ст. 205 ч.2 п. а).
Как стало известно «КП-Екатеринбург», молодой человек был задержан сотрудниками свердловского управления ФСБ в мае этого года. Позже Верх-Исетский суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне защитник Ивана обжаловал это решение, но суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменений.
Напомним, что в конце января 2023 года в Екатеринбурге задержали 31-летнюю Снежану Байрамову. По версии следствия, мать двоих детей помогала гражданскому мужу Григорию Истомину. В заявлении Центра общественных связей ФСБ говорилось о подготовке к теракту на железнодорожной дороге по заданию неонацистов из Украины.
Обвинение в пособничестве террористам также было предъявлено двум студентам железнодорожного колледжа.
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