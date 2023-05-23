Парню из Екатеринбурга, которого бывшая девушка обвинила в пытках, запросили пять лет в колонии

Сейчас Александр передвигается в инвалидной коляске Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга прошли прения по делу 28-летнего Александра Нечипуренко, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, бывший сотрудник аэропорта Кольцово два года выдавал себя за «агента ФСБ». И все это, чтобы обманом переписать на себя однушку в Академическом, где он проживал со своей девушкой Екатериной. Тогда жилплощадь принадлежала ее матери Марине Новоселовой.

Сама же бывшая девушка утверждает, что подвергалась истязанию под видом «вербовки в ФСБ». А после того, как ей пробили голову, по просьбе Александра сменила имя на Ульяну Соколовскую.

- Обещая трудоустроить дочь местной жительницы, он сообщил, что последней необходимо проходить моральные и физические испытания с целью формирования навыков для службы, которые он самостоятельно придумывал и предлагал для исполнения, - сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В том числе, разрезание лезвием или скальпелем кожных покровов с дальнейшим самостоятельным зашиванием ран хирургическими нитками с использованием хирургической иглы, самостоятельная постановка себе уколов в вену в частности, с глюкозой.

Александр Нечипуренко в здании Верх-Исетского суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебное разбирательство должно было начаться еще в сентябре, но в итоге перенеслось на конец декабря. Как оказалось, Александр сейчас прикован к инвалидной коляске. На каждое из заседаний его доставляют на внедорожнике под присмотром бывшего коллеги по Кольцово.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», государственный обвинитель запросил для Нечипуренко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее сам Александр и его адвокаты отказывались комментировать выдвинутые обвинения. А его бывшая девушка подробно рассказала в суде подробности отношений с 2015 по 2017 года.

- Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда, - заявил в ходе прений помощник прокурора.

Ожидается, что Александр выступит с последним словом 5 июня.