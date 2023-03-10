Александру Нечипуренко грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге продолжается суд над 27-летним Александром Нечипуренко, которому грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, с 2015 по 2017 год сотрудник аэропорта Кольцово встречался со студенткой Екатериной Новоселовой. По словам девушки, Александр выдавал себя за «агента ФСБ» под прикрытием, изобличающего педофилов.

Летом 2015 года он предложил возлюбленной пройти вербовку к нему на службу. В числе моральных и физических испытаний были «приемы» по прокалыванию кожи иголками, разрезание лезвием или скальпелем кожных покровов с дальнейшим самостоятельным зашиванием ран хирургическими нитками, самостоятельная постановка себе уколов в вену в частности, с глюкозой. Информацию об этом также сообщали в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, как утверждает девушка, Александр учил ее бороться со страхом крови заставляя пить ее. В мае 2017 года Екатерина подверглась нападению и оказалась в больнице с проломленной головой. Следствие считает, что в этот момент Нечипуренко убедил мать девушки переписать на него квартиру в Академическом. Марина Новоселова заподозрила обман лишь через год, а позже с третьей попытки отсудила недвижимость обратно.

Ее дочь теперь живет под другим именем. Сейчас она – Ульяна Соколовская. Девушка утверждает, что после выписки из больницы Александр настоял на смене фамилии, имени и отчества.

ГОТОВИЛ ДОЧЬ К СЛУЖБЕ?

Сейчас Ульяна и ее мать проживают в Москве, до окончания судебного следствия девушка не планирует возвращать себе прежнее имя. Первой была допрошена Марина Новоселова – именно она проходит по делу в качестве потерпевшей.

Вот как женщина вспоминает все то, что раньше связывало ее семью с Александром Нечипуренко. Она и ее дочь приняли участие в заседании по видеосвязи.

«Познакомились мы с Александром в 2015 году, он был другом моего знакомого. Он мне показался очень противным, он перетягивал на себя внимание. Потом он стал с дочерью чаще встречаться, по дому нам помогал. Он был очень харизматичным и располагал к себе. А в начале мая они с дочерью пришли, и он сказал, что надо подписать расписку. Якобы он работает в рядах ФСБ. И он берётся готовить дочь к службе. Я отказалась ее подписывать, что это за бред. На это он ответил, что подпишет моя дочь. Он убрал документы в инкассаторскую сумку, и разговор был окончен. На тот момент он зарекомендовал себя большими познаниями в медицине, литературе. У него кругозор большой. Он умел контролировать своё тело. У него могло быть давление под 150. А через минуту оно было уже нормальным. Говорил, что его там [в органах] такому учат. У меня не было сомнений в нем.

Они с Нечипуренко уехали жить в квартиру на улице Павла Шаманова. И он начал проживать там с ней. Через месяц у них завязались отношения. Александр заявлял, что его задача выявлять педофилов. И находить людей под вербовку в ФСБ.

Моя дочь очень боялась крови, а он заставлял ее кровь свою пить. Потом боязнь глубины, учил быть выносливой к боли. Прокалывал иголками кожаные покровы. Садист просто. Нечипуренко заставил дочь найти работу, но у неё постоянно не было денег. Потом она призналась, что она все отдаёт ему за вербовку», - рассказала в суде Марина Новоселова.

Ульяна Соколовская и ее мать Марина Новоселова Фото: соцсети

30 мая 2017 женщине пришла фотография дочери с шишкой на лбу. Приехав к ней в квартиру, Марина застала дочь без сознания, лежащую в ванне. Александр объяснил случившееся попыткой убийства от сотрудников ФСБ в отместку за проваленную вербовку.

«Когда я приехала к ней, Александр поливал ее голую в ванне. Дочка была без сознания. До конца дня ее пытались привести в себя, она не могла стоять. На следующий день скорая ее забрала, врач помог ей добраться до машины. Потом нас отпустили домой лечиться. Я поила ее таблетками. Но к вечеру ей стало ещё хуже - лицо стало отекать.

Александр сказал, что у него есть противоядие. Но оно стоит очень дорого - 3 миллиона рублей. Я сказала, что у меня есть лишь 500 тысяч. Потом он пришел с перемотанной головой, через бинт просачивалась кровь. Сказал: «Мне еще больше досталось». Попросил 10 миллионов рублей. Так речь зашла за мою квартиру. Попросил переписать на свою знакомую. Оказалось - это его подруга была. Обман вскрылся через год, и я обратилась в полицию», - добавила Марина Новоселова.

Ульяна Соколовская в больнице Фото: предоставлено героиней публикации

«ПРОВАЛИЛА ВЕРБОВКУ»

Потерпевшая также заявила иск на миллион рублей. По словам Марины Новоселовой, эта сумма должна покрыть расходы на лечение дочери. Девушка по-прежнему посещает психолога.

«Я познакомилась с Александром в феврале 2015 года. При первой встрече он показался мне очень активным. В его поведении была некая театральность, он притягивал к себе много внимания. Поэтому первое впечатление было отрицательным. Я даже попросила общего друга сделать так, чтобы мы с ним больше не пересекались в общей компании. Потом мы с другом поехали в Москву на выходные, но Нечипуренко напросился с нами. Там мы поссорились. Он вёл себя вызывающе, и меня это напрягало. После этого мы продолжили наш отпуск раздельно.

Когда мы вернулись в Екатеринбург, Александр стал мне чаще писать. Я открыла его с другой стороны, он стал входить в доверие ко мне. Через месяц мы стали близко общаться. Тогда я жила с мамой на улице Советской, Александр часто бывал у нас в гостях», - рассказала Ульяна Соколовская.

Девушка с самого начала знала о работе Александра в Кольцово, но уже вскоре узнала о «тайной службе».

Александра Нечипуренко доставляют в суд на инвалидной коляске Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У меня не было желания служить в ФСБ, но он осветил положительные стороны службы. Для меня это был залог стабильности и хорошей зарплаты. Он сказал, что как раз ищет людей под вербовку и предложил мне ее пройти. О том, как проходит подготовка к службе в ФСБ, ничего не знала. Спрашивать у кого-то мне Нечипуренко запретил. Сказал - это секретная информация. Он часто показывал красную «ксиву». Александр создавал впечатление развитого человека», - отметила свидетель.

Обучение девушки началось с повышения болевого порока. По словам Ульяны, для начала ее учили прокалывать кожу иглами.

«Когда мы стали жить вместе, он начал устраивать мне квесты и загадки на внимательность. Я прикалывала левое предплечье иглами. Потом я пила свою кровь, для этого Александр вставил трубку мне в вену. А другой конец мне в рот. Сначала он хорошо оценивал мои навыки. Но потом стал говорить, что я не справляюсь и стал унижать меня. Возможности отказаться у меня не было. Он говорил, что я должна выдерживать любые физические нагрузки. В определенные моменты он уезжал от меня и жил отдельно. Квартира на Павла Шаманова, 56 принадлежала моей матери. У Александра были ключи от жилья.

19 мая 2017 года мы в очередной раз поссорились. Александр сказал, что моя вербовка окончилась. И я ее не прошла, так как пыталась войти на его страницу «ВКонтакте». Я пыталась в переписках найти сведения о вербовке в ФСБ. Больше не могла терпеть это. Поехала в бар к своему знакомому, чтобы не находиться в квартире. Выпила два бокала и под утро возвращалась домой. Подходя к подъезду, я потеряла сознание. Очнулась уже дома, а рядом стоял Нечипуренко. Попытавшись умыться, снова потеряла сознание. Очнулась уже в больнице.

С мамой у меня были доверительные отношения. Но мне тогда было 19 лет. Александр вошёл ко мне в доверие. И его ограничения распространялись и на мать», - подытожила Ульяна Соколовская.

Александр Нечипуренко и его друг Александр Марченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

После выписки из больницы девушка узнала о том, что квартиру переписали на Александра. Сам он попросил бывшую сожительницу сменить имя и удалиться из социальных сетей. Пара поддерживала общение в Telegram в чате, где сообщения удалились через 10 секунд.

«Шло время и эмоции стали утихать. Первые полгода Александр выходил на связь, но потом лишь летом появился с требованием о деньгах. Я спросила его: «Сколько можно?!». Мы с мамой постоянно жили в страхе. На протяжении всей этой, якобы, вербовки он говорил, что я должна быть готова сменить имя. Сначала он сам предлагал варианты, но в итоге я сама выбрала. Имя Ульяна мне давно нравилось», - заявила в суде бывшая девушка Александра Нечипуренко.

Сам подсудимый и его адвокаты воздерживаются от любых комментариев.