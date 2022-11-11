Заставлял пить кровь, учил разрезать кожу: откровения красавицы, ставшей жертвой «агента ФСБ»

Вот уже пять лет девушка вынуждена жить под другим именем. Фото: предоставлено героиней публикации

- Он показался мне очень манерным, - вспоминает знакомство с Александром Нечипуренко дизайнер Ульяна Соколовская.

Вот уже пять лет красавица из Екатеринбурга живет под новым именем и фамилией. Когда-то она была Екатериной Новоселовой, но это в прошлом. Сейчас девушка строит карьеру дизайнера, и мало кто знает, что ей пришлось пережить. Теперь она хочет, чтобы ее история наглядно показала другим девушкам, что не стоит молчать о насилии.

«ПОКУПАЛ ЦВЕТЫ И ПРОДУКТЫ»

Катя и Саша познакомились в 2015-м году в компании. Ей тогда было 20 лет, а Александру - 19. Худощавый парень не сразу понравился Екатерине, но когда начал оказывать знаки внимания, она посмотрела на него другими глазами.

- Он приходи к нам с мамой домой, дарил цветы и подарки, даже продукты покупал. Был обходительным и положительным, - рассказала «КП-Екатеринбург» Екатерина. – Говорил, что я меняю его в лучшую сторону. Мне, 20-летней девчонке, было очень приятно слышать такие слова.

Александр и Екатерина встречались два с половиной года. Фото: предоставлено героиней публикации

Саша работал агентом по регистрации пассажиров в Кольцово. Бывшие коллеги до сих пор о нем отзываются положительно:

- Обычный порядочный юноша, очень головастый, перспективный. Интеллектуально развитый человек, по работе к нему никаких нареканий не было. В Кольцово он пришел уже с опытом работы. До этого трудился в одном из аэропортов Москвы. В те годы получал порядка 30 тысяч рублей. Для нас всех стало шоком, когда мы узнали, что Саша натворил. Как будто два совершенно разных человека.

Началось все с того, что в мае Александр неожиданно намекнул любимой, что работа в аэропорту ему нужна для отвода глаз. На последовавшие после этого вопросы отвечал интригой: «всю правду тебе пока знать рано». В июне из второй квартиры матери Екатерины в Академическом районе съехали арендаторы, и девушка решила пожить там. В «однушку» в новостройке девушка заехала вместе со своим парнем Александром.

«ВЕРБОВКА В ФСБ»

О том, что Саша «агент ФСБ» Екатерина узнавала постепенно. Мол, чтобы познать таинство, нужна определенная подготовка. Условия ставил такие: не пить, не курить, не общаться с «негативными» людьми (в основном это были друзья Кати), найти работу. С первыми тремя пунктами проблем не возникло, а вот с трудоустройством никак не получалось.

- Может это знак? Значит, пришло время узнать тебе, что на самом деле я работаю в ФСБ, занимаюсь борьбой с педофилией. А сейчас вербую новых людей. Ищу кандидатов с развитыми когнитивными способностями. И ты можешь тоже стать агентом, - предложил однажды Александр.

Нечипуренко говорил даме сердца, что является тайным сотрудником ФСБ. Фото: предоставлено героиней публикации

Влюбленная девушка не смогла трезво оценить ситуацию. Поэтому с того момента началась ее «подготовка». Александр умело манипулировал подругой. Сначала Екатерина подписала «бумагу о неразглашении информации». Затем терпеливо ждала ценных указаний. Если же задавала лишние вопросы, то Александр воспринимал их, как личную обиду и неуважение.

Первым делом парень стал учить девушку преодолевать болевой порок. Для этого он швейными иглами прокалывал ей кожу на предплечье. Дальше было хуже.

- Он показывал, как правильно разрезать покровы кожи. Скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала, и у меня исчезало отвращение и страх крови, - продолжает теперь уже Ульяна. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера.

ТЫ – НИЧТОЖЕСТВО И ГРЯЗЬ

Спустя год «испытаний» Александр выдвинул сожительнице ультиматум – для завершения проверки нужно было заплатить 100 тысяч рублей. Таких денег у студентки, начавшей подрабатывать менеджером в букмекерской конторе, не было. Катя влезла в долги, взяла кредит, но смогла собрать лишь 70 тысяч, чем очень разозлила Александра.

- Он жил в моей квартире, а потом еще и стал деньги требовать. Я работала на износ и параллельно проходила курсы дизайна. Жизнь превратилась в кошмар. К тому моменту я уже была истощена морально и физически, - говорит бывшая Александра.

Только спустя два года Екатерина начала сомневаться в искренности своего избранника. Сказалась усталость и постоянное пребывание в подвешенном состоянии. Екатерина стала изучать Конституцию, уголовный кодекс, наводить справки о работе в ФСБ. Переломным моментом стала попытка прочитать переписку Александра во «ВКонтакте».

- Ему пришло СМС-уведомление. Он позвонил мне с работы и устроил скандал. Это был бесконечный поток оскорблений. Он сказал, что моя вербовка окончена. Что я ничтожество и грязь, ничего не достойна, что я его подвела, - вспоминает девушка.

За проступок Александр потребовал миллион рублей, но Катя отказалась достать деньги. В ночь на 21 мая 2017 года девушка получила удар по голове, когда шла к подъезду. Проснулась она в квартире. Подходя к зеркалу в квартире, Катя почувствовала удар по голове. Дальше - темнота. Очнулась уже в больнице.

РАСПЛАТА КВАРТИРОЙ

Екатерина пролежала в палате больницы № 23 семь дней. Туда ее доставили с травмой головы. За эту неделю Александр Нечипуренко. убедил Марину Новоселову. переписать на себя квартиру дочери.

Пока Екатерина была в больнице, ее мать переписала квартиру на Александра. Фото: предоставлено героиней публикации

- У мамы он просил 10 миллионов, но у нее таких денег не было! - восклицает теперь уже Ульяна. – Она поверила в его россказни. Мол, пытались убрать меня из-за проваленной вербовки. Но я-то знаю, что в квартире никого больше не было. В качестве «доказательства» он убедил ее в том, что меня отравили.

Когда Катю выписали из больницы, она стала жить с мамой. А Александр остался в Академическом и попросил удалить все фотографии с ним. От встреч отказывался под предлогом потенциальной опасности.

Больше года девушка и ее мать пытались осознать случившееся. А в августе 2018 года Марина Новоселова впервые обратилась в суд для расторжения договора купли-продажи. Женщина объяснила, что переписала квартиру на фоне нервного срыва. Вернуть жилплощадь удалось лишь с третьей попытки, а Александр до последнего старался обжаловать решение, вплоть до Кассационного суда.

- Новоселова не имела намерения продавать свою квартиру, в том числе, за цену указанную, в договоре, она имела намерение обезопасить своего ребенка от посягательств третьих лиц на ее жизнь и здоровье, которых как установлено, не существовало, - говорится в решении Верх-Исетского суда от 27 марта 2019 года.

В ночь на 21 мая 2017 года Екатерину избили. После рассечения головы у нее начался сепсис. Фото: предоставлено героиней публикации

После того, как суд встал на сторону Марины Новоселовой, полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

- Обвиняемый сообщил гражданке, что ее дочь не прошла испытания для поступления на службу. Во избежание негативных последствий она должна переоформить право собственности на квартиру. В результате жилое помещение по договору купли-продажи было переоформлено на обвиняемого, - сообщили в свердловской прокуратуре. - Незаконными действиями обвиняемого потерпевшей причинён ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Этим летом расследование завершилось. Но спустя три месяца суд так и не приступил к рассмотрению. Причина - затянувшийся больничный Александра Нечипуренко. По словам адвоката Михаила Трясоумова, у его подзащитного тяжелые осложнения после коронавируса.

- Липовые справки, - уверена Ульяна. - Саше один и тот же врач выписывает справки о двух совершенно разных заболеваниях. Он этим всегда промышлял. Хочу для него реального лишения свободы.

Сам Александр общаться отказался. Не вышел на связь и его отец Дмитрий. В полиции Екатеринбурга также воздержались от комментариев.

- Мой подзащитный и члены его семьи в крайней степени поражены и раздосадованы действиями прокуратуры, разгласившей без какой-либо необходимости данные предварительного расследования, - уточнил в разговоре с «КП-Екатеринбург» адвокат Александра. - Мой подзащитный не обвиняется в преступлениях против психического и физического здоровья потерпевшей, расследование уголовного дела было обусловлено решением по гражданскому делу, где имел место спор об оплате сделки купли-продажи квартиры.

Если вина Александра все-таки будет доказана, то будет грозить до 10 лет лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ирина САВРАН, психоаналитик:

- Абьюз и насилие в семье очень распространенное явление. У нас в стране упразднили ответственность за домашнее насилие. Уже несколько поколений держат в голове: «Бьет – значит любит. Все так жили и ты так живи». До сих пор в обществе действует стереотип, что женщина должна быть за мужчиной – хранительницей домашнего очага. А если она живет сама для себя – значит с ней что-то не так. Любому садисту найдется своя жертва. Женщины, которые воспитывались эмоционально зрелыми родителями, такой абьюзер не интересен. Под их влияние попадают те, кто живет с ощущением того, что он жертва. У кого есть потребность в критике. Так они снимают ответственность за свою жизнь и ждут, когда же приедет принц.

Ольга БОРИСОВА, психолог:

- Абьюзер всегда находит себе подходящую жертву. Человека с низкой самооценкой. Он знает все болевые точки, и умело в них бьет. Это может быть манипуляция виной, стыдом, страхом отвержения. Жертва впадает в свою травму, переживает сильные чувства, в это время абьюзер, умело рассчитав время, жалеет свою жертву. Выражает понимание и поддержку. Жертва подаётся навстречу, желая быть понятой и принятой, и все - наживка проглочена. Можно пользоваться данной схемой очень долго. До полного истощения жертвы.

Есть и очень «заботливые» абьюзеры. Они не дают своим жертвам истощаться до нуля, умело чередуя периоды насилия и поддержки. Тем самым они заботятся опять же только о себе - искать новую жертву не всегда предоставляется возможным. Выход из таких отношений очень сложен и всегда идёт через повышение своей ценности.

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