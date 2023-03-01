Семен Конкин (на фото) пробудет в СИЗО до 24 апреля Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге арестовали двух студентов колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в ночь на 23 февраля были задержаны 19-летний Эрик Мангасаров и его одногруппник Семен Конкин.

По словам знакомых, Мангасаров был задержан на проспекте Космонавтов, когда писал на стене баллончиком оскорбления в адрес конструкторского бюро «Новатор». Любителя стрит-арта задержали охранники, после чего передали его полицейским. Затем последовали обыски в общежитии на улице Лермонтова, где, как утверждают студенты, были найдены детали от самодельного взрывного устройства.

- В ту ночь мы с друзьями были в компьютерном клубе, - рассказал знакомый задержанного. - Посреди ночи появилась информация, что приехала полиция и кого-то задержали. Потом уже выяснилось, что обыскивали комнату Эрика. Нашли украинские листовки и какую-то бомбу.

Мангасаров и Конкин являются студентами третьего курса, обучаются на машинистов. Известно, что Эрик приехал учиться из Миасса. Изменения в поведении будущих железнодорожников другие учащиеся заметили с нового учебного года.

- Эрик у нас меланхолик. Замкнутый, сдержанный, задумчивый, местами даже ранимый. Его друг Семен такой же – замкнутый и необщительный. Они порвали связи с друзьями в начале третьего курса, - объяснил в разговоре с «КП-Екатеринбург» студент колледжа, пожелавший остаться анонимным.

Эрик Мангасаров приехал учиться в Екатеринбург из Челябинской области Фото: страница Эрика Мангасарова «ВКонтакте»

Ближайшие два месяца предполагаемые диверсанты проведут за решеткой. По ходатайству ФСБ обоих отправили в СИЗО. Эрику Мангасарову предъявлено обвинение по статье 33 части 1 статьи 205 УК «Террористический акт», Семену Конкину - по статье 33 части 1 статьи 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».

- Избрана мера пресечения в виде ареста. У Мангасарова по 23 апреля включительно, у Конкина - по 24 апреля, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского суда. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в конце января 2023 года в Екатеринбурге задержали 31-летнюю Снежану Байрамову. По версии следствия, мать двоих детей помогала гражданскому мужу Григорию Истомину. В заявлении Центра общественных связей ФСБ говорилось о подготовке к теракту на железнодорожной дороге по заданию неонацистов из Украины.

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