Снежанне Байрамовой грозит до 20 лет заключения Фото: соцсети/ЦОС ФСБ РФ

В Екатеринбурге арестовали на два месяца 31-летнюю Снежанну Байрамову. Мать двоих сыновей обвиняют по части 3 статьи 250.1 УК «Содействие террористической деятельности». Как стало известно «КП-Екатеринбург», сотрудники ФСБ задержали уроженку Тюменской области 27 января вслед за ее гражданским мужем Григорием Истоминым. Ему предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. Истомина и его подельника поймали в поселке Сагра.

РАБОТАЛИ НА ВСУ?

По версии следствия, сожители планировали диверсии на железной дороге за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

- В ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» - Свердловская железная дорога, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Родные Снежанны уверены в ее невиновности. По их словам, девушку задержали из-за автомобиля, на котором Григорий передвигался вместе с подельником. Речь о старом Toyota Avensis. Седан принадлежал старшему брату Байрамовой, умершему девять лет назад. А в 2017 году родители передали иномарку дочери, хотя та даже по городу боялась водить.

- В последнее время она работала сиделкой, ухаживала за больным ребенком, - рассказала «КП-Екатеринбург» мать обвиняемой Раифа Байрамова. – По образованию Снежанна психолог, она окончила УрФУ. О задержании мы узнали от ее подруги, которая работает завхозом в садике. Снежанну задержали прямо там на ее глазах. Это все из-за Истомина. Чем он занимался? Мы не знаем. Он часто уезжал из дома, иногда его не было по несколько дней.

34-летнего Григория Истомина задержали 26 января Фото: соцсети

«ЗАНИМАЛСЯ ЧЕМ-ТО ЗАПРЕЩЕННЫМ»

Несмотря на то, что пара в отношениях больше пяти лет, родители девушки не смогли рассказать что-либо о гражданском муже дочери. Бывшая одноклассница девушки отметила, что Снежанна предпочитала не рассказывать о своем избраннике, от которого родила второго ребенка (у женщины двое детей в возрасте 3 и 5 лет – прим ред).

- Она веселая, позитивная, отзывчивая, всегда помогала, чем могла. С людьми сходится легко. Не конфликтная, никогда никуда не лезла. Снежанна говорила, у Григория не было постоянной работы. Работал, где придется. Я так поняла, он занимался чем-то запрещенным. Я не спрашивала, а она не хотела рассказывать, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» подруга Байрамовой.

Ближайшие два месяца Снежанна проведет в СИЗО Фото: Олег ГАЛИМОВ

14 февраля в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на арест Снежанны Байрамовой. Однако девушку отказались отпускать под залог или домашний арест. Аналогичным образом сложилась ситуация и у Григория Истомина, его отправили в СИЗО до 26 марта.

Адвокат Снежанны Байрамовой отказалась комментировать ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Планировали взрывы на Уралмаше»: Что известно о террористах, которых ФСБ уничтожила в Екатеринбурге (подробнее)