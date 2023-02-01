Возбуждены уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ задержала трех человек, которые готовили и осуществляли теракты на железных дорогах в Свердловской области. Как сообщает «Интерфакс», задержанные действовали «по заданию украинских радикалов».

Возбуждены уголовные дела по статьям 205 «Террористический акт» и 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК РФ. Фигурантам грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в 2022 году на Среднем Урале был задержан дворник из Нижнего Тагила, который планировал теракт на территории региона. После этого в Екатеринбурге арестовали мужчину, который планировал подрыв одного из административных зданий в Кировском районе.

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