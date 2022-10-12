В Нижнем Тагиле ФСБ задержала уроженца Мариуполя, готовившего теракт в военкомате

Фото: УФСБ России по Свердловской области/страница задержанного в социальных сетях

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего уроженца Мариуполя, который планировал совершить теракт на территории местного военкомата.

Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник прибыл в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году.

- Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных органов власти и запугать местное население. По местам его жительства и работы обнаружены и изъяты вещества, которые он планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Фото: УФСБ России по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России («Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ»). По данным статьям ему грозит до 20 лет и до 10 лет соответственно.

На время судебного разбирательства преступника заключили под стражу.

Семья задержанного от комментариев по произошедшему инциденту отказалась.

Фото: УФСБ России по Свердловской области

Ранее в Свердловской области за попытку саботажа задержали 29-летнего уральца Владлена М. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По версии следствия, украинская разведка завербовала жителя Среднего Урала для диверсии на железнодорожных путях.

- Он установил перемычку между двумя рельсовыми нитями из алюминиевой проволоки. Диверсия готовилась на 80 километре перегона «Реж - Стриганово», - пояснил источник.