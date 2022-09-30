Ему грозит до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за попытку саботажа задержали 29-летнего уральца Владлена М. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По версии следствия, украинская разведка завербовала жителя Среднего Урала для диверсии на железнодорожных путях.

- Он установил перемычку между двумя рельсовыми нитями из алюминиевой проволоки. Диверсия готовилась на 80 километре перегона «Реж - Стриганово», - пояснил источник.

Растяжка на рельсах. Фото: читатель «КП»

К счастью, диверсию удалось предотвратить. Свердловское управление ФСБ уже возбудила уголовное дело по статье 281 УК. Ему грозит до 20 лет заключения.

- Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании «диверсанта» оказали коллеги из МВД, - пояснили в пресс-службе управления.

Изуродованная стела Режа. Фото: читатель «КП»

Помимо этого, Владлен М разрисовал стелу города Реж. Диверсант нарисовал свастику и признался в любви батальону «Азов»*.

*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.