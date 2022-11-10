Преступник планировал бросить бутылку с воспламеняющейся жидкостью и убежать. Фото: УФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге ФСБ предотвратила теракт. По данным ведомства, 47-летний мужчина планировал поджог административного здания в Кировском районе.

- Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти, - отмечают в региональном управлении ФСБ.

Арсенал экстремиста. Фото: УФСБ по Свердловской области

Мужчине предъявлено обвинение части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Отмечается, что преступник уже арестован. Уральцу грозит до 20 лет лишения свободы.

- Хотел бросить бутылку и убежать, - сказал при задержании мужчина.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле за аналогичное преступление был задержан уроженец Украины.

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