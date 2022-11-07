Замкомандира взвода отдельной роты ППСП был недоволен работой эксперта. Фото: скриншот видео

Причиной драки сотрудников отдела полиции Асбеста стали «неприязненные отношения». Об этом говорится в ответе первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова. Документ опубликовал депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов.

В нем уточняется, что проверка по факту драки еще не завершена. На записи, появившейся в telegram-каналах, заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы нападает на эксперта.

- Причиной конфликта послужило недовольство заместителя командира мобильного взвода ОР ППСП работой эксперта. Применение насилия вызвано внезапно возникшими личными неприязненными отношениями между вышеуказанными должностными лицами, не служило средством для воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции по охране общественного порядка и безопасности, - говорится в ответе первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова.

Примечательно, что точная дата инцидента по-прежнему неизвестна.

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