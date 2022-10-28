Драку пришлось разнимать оперуполномоченным. Фото: скриншот видео

В Асбесте полиция и Следственный комитет разбираются в драке двух сотрудников местного ОВД. По телеграмм-каналам разошлось видео, на котором, предположительно, начальник ИВС Федор Баламутовский выясняет отношения с младшим лейтенантом Голиковым. По словам бывшего депутата местной городской думы Натальи Крыловой, инцидент произошел еще летом.

- За дракой наблюдают оперуполномоченные и участковая Старыгина. Парень в белой толстовке - Федор Баламутовский. Что у них там произошло я не знаю. Но запись с камеры дежурной части. То есть слить ее мог только кто-то из руководства. Думаю, что обоих уволят по отрицательным мотивам. Дежурный Голиков – обычный мент. Он не мог ударить Баламутовского на ровном месте. Значит конфликт более чем серьезный, - пояснила «КП-Екатеринбург» Наталья Крылова.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что видео снято в Асбесте.

- В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования, - отметил полковник Горелых. - А если это окажется откровенной провокацией или информационной «уткой», как часто бывает в последнее время, то в роли привлечённых к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые «фейки». Детальное разбирательство уже началось

В заявлении регионального следственного управления СКР не раскрываются детали конфликта.

- В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, для чего принимаются меры к установлению и опросу участников и очевидцев конфликта, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.