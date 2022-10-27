В Асбесте проводят проверку после публикации видео, на котором мужчина бьет полицейского

Размещенные в интернете сведения переданы для проведения проверочных мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте специалисты СК и правоохранительные органы проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором мужчина бьет полицейского прямо в отделении.

- В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, для чего принимаются меры к установлению и опросу участников и очевидцев конфликта. По ее итогам этому происшествию будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, размещенные в интернете сведения переданы для проведения проверочных мероприятий.

- Если это окажется откровенной провокацией или информационной «уткой», как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые «фейки», отметил полковник Горелых.