Сотрудники ФСБ задержали мать двоих детей, а также ее гражданского мужа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители 31-летней жительницы Екатеринбурга Снежанны Байрамовой, обвиняемой в пособничестве предполагаемым террористам, готовы отдать под залог квартиру ради освобождения дочери.

По версии следствия, мать двоих детей помогала гражданскому мужу Григорию Истомину. Его вместе с подельником задержали 26 января. В заявлении Центра общественных связей ФСБ говорится о подготовке к теракту на железнодорожной дороге по заданию неонацистов из Украины.

По словам родных Снежанны, ее задержали утром 27 числа, когда она привела сыновей в детский сад. А уже через три дня суд отправил ее в СИЗО на время следствия. Апелляция результата не принесла.

- Говорят, что в садик зашли сотрудники и попросили ее пройти с ними. Все из-за машины, которую она давала Истомину. Откуда она могла знать, куда он ездит? Мы были готовы отдать под залог квартиру в Екатеринбурге, лишь бы ее отпустили. Она ни в чем не виновата, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» отец девушки Фарис Байрамов.

Снежанне Байрамовой предъявлено обвинение по части 3 статьи 205.1 УК, ей грозит до 20 лет заключения. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что Григорий Истомин также пытался обжаловать свой арест, но безуспешно. Ему вменяют покушение на террористический акт.