Наталья и Артем покинули комнату в общежитии после 9 мая Фото: Олег ГАЛИМОВ

История таинственной смерти 24-летней екатеринбурженки Натальи и ее супруга Артема обрастает новыми деталями. По словам соседей по общежитию, пара часто скрывалась от толпы мужчин. Несколько раз к комнате супругов в общежитии приходили неизвестные и ломились в дверь. Дошло до того, что сломали ручку.

- Молодые ребята, муж с женой. Она не пила, не курила. Он – употреблял наркотики. Постоянной работы у них не было. Но кто-то их преследовал. Они несколько раз срочно исчезали. Оставляли мне ключ, чтобы я кормила кошек. В последний раз такое было в конце апреля. Дошло до того, что животных пришлось отдать в приют. А потом они снова объявились в начале мая. 9 числа точно тут были, а потом ночью был скандал у них опять. После 10 мая их не видели, - рассказала соседка Натальи и Артема.

Соседям несколько раз приходилось выгонять из общежития толпу, которая ломилась в дверь комнаты молодой семьи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Тела супругов обнаружили утром 19 мая в лесопарке Верхней Пышмы. По предварительной версии, пара свела счеты с жизнью. Трупы направили на судебно-медицинскую экспертизу. А двух маленьких детей будет воспитывать семья девушки. Известно, что Наталья окончила кулинарный техникум и выучилась на кондитера.

По словам соседей, дети Натальи будут жить у ее родителей Фото: читатель «КП»

- Комната принадлежит маме Наташи. Вчера вечером брат приходил с полицией, какие-то вещи забирал. В комнате все разбросано, убегали они в спешке. Из одежды почти ничего не забрали, - добавила соседка.

Так сейчас выглядит дверь комнаты, в которой жила пара Фото: Олег ГАЛИМОВ

Ранее одноклассница Натальи рассказывала, что пара познакомилась в средней школе. В окружении девушки считали, что Артем плохо влиял на нее.