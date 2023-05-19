Тела Натальи и ее мужа нашли в лесопарке Верхней Пышмы Фото: соцсети/читатель «КП»

В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства смерти 24-летней Натальи и ее супруга Артема. Тела пары обнаружили утром 19 мая в лесопарке в Верхней Пышме. По предварительной версии, муж с женой покончили с собой. В полиции уже заявили, что при Наталье и Артеме были личные вещи.

Как рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая одноклассница погибших, пара познакомилась еще в седьмом классе.

- Мы учились в школе № 149 на Сортировке, - вспоминает она. – Наташа из хорошей семьи, у нее есть старший брат. А вот Артем из неблагополучной, у нее отец рано умер. Артем быстро стал оказывать на нее влияние. В старших классах они ходили по кладбищам, словно сатанисты. Вероятно, сидели на могилах и «думали о смысле жизни».

После школы Наталья выучилась на кондитера Фото: читатель «КП»

После школы Наталья выучилась на кондитера в кулинарном техникуме. А ее мужу по наследству досталась квартира. Однако впоследствии пара жила в комнате общежития рядом со стадионом «Локомотив». По словам подруги, маленькие дети не жили с Натальей и Артемом. А были отданы на воспитание родителям девушки.

Кроме этого наша собеседница утверждает, что у Артема были проблемы с наркотиками.

- Артем запрещал Наташе с кем-либо общаться. В последний раз я общалась с ней в 2020 году. Артем тогда еще отбывал наказание в колонии, вроде из-за наркотиков. Он разрешил ей переписываться со мной, так как ей с детьми «было нечего есть». Я дала в долг 2000 рублей, мне их так и не вернули. Также помогала им бытовой техникой, ноутбук старый отдала. Но когда в последний раз была в их комнате, то поняла – они все продали. Не было даже кровати. Слышала, что они иногда бомжевали. Хочу, чтобы все знали – Наташа была хорошим человеком, - рассказала бывшая одноклассница Натальи.

Наталья с мамой и сыном Фото: читатель «КП»

Ранее в СК и МВД заявляли, что признаков криминала в смерти пары нет. Тела будут направлены на судмедэкспертизу.

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