Трупы обнаружила пенсионерка, гуляющая с собакой Фото: читатель «КП»

В Верхней Пышме в лесу покончила с собой молодая пара. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила местная жительница Юлия. Молодая мама пошла в лес бегать после того, как отвела ребенка в садик. По предварительной информации, погибшими оказались жители Железнодорожного района Екатеринбурга.

- Я встретила на тропинке испуганную старушку с собакой. Она меня остановила, я сняла наушники. Говорит: «Не ходите туда, там трупы». Я позвонила 112, объяснила ситуацию. Оператор уточнил, а видела ли я сама тела. Я сказала, что нет. Потом пошла лично и проверила. Увидела силуэты. Издалека кажется, что пара разговаривает, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия.

Прибывший на место ЧП сотрудник полиции пояснил Юлии, что погибшим до 25 лет. Чуть позже в СУ СКР по Свердловской области рассказали, чьи тела нашли в лесу.

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