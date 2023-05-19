Признаков криминала в случившемся нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесопарке Верхней Пышмы утром 19 мая обнаружили тела 25-летних парня и девушки. Трупы заметила пенсионерка, которая гуляла с собакой. После этого молодая девушка вызвала полицию. Следственный комитет проводит проверку. Погибшими оказались жители Екатеринбурга.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших будут направлены на судмед-экспертизу. Сведений о том, что смерть молодого человека и девушки, жителей екатеринбурга, наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Также назначены иные необходимые экспертные исследования.

В полиции отметили, что смерть пары не носит криминального характера

- При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них, - отметил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.