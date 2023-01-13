Опубликованы кадры с места убийства матери пятерых детей на Урале

Любовь Белюшина была задушена бывшим мужем из ревности. Фото: соцсети

Опубликовано фото с места убийства матери пятерых детей Любови Белюшиной. В расправе над женщиной признался ее бывший муж Александр Белюшин. 22 декабря он сообщил полиции, что женщина пропала, однако 11 января мужчина сознался, что задушил Любовь из ревности.

- Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщал ранее глава пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото с места убийства предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Свердловской области

36-летняя жительница села Коптелово Любовь Белюшина прожила с Александром в браке 15 лет. По словам родных, Любовь и Александр на протяжении всех лет брака ссорились из-за ревности друг к другу. 11 октября супруги развелись, но продолжили жить в своем доме вместе с четырьмя общими детьми (старший сын Любови от первого брака Максим живет в Екатеринбурге, Прим. Ред.).

12 января мужчину по обвинению в убийстве бывшей жены заключили под стражу на два месяца. Несовершеннолетних детей Белюшиных забрали органы опеки.

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