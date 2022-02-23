В День защитника Отечества юморист пожелал мужчинам крепкого здоровья и легкого похмелья Фото: Иван МАКЕЕВ

В День защитника Отечества звезда шоу «Уральские пельмени» поздравил россиян и записал видеообращение для читателей «КП-Екатеринбург».

- Дорогие мужчины, мальчики, старики! Желаю вам в этот замечательный день здоровья мужского крепкого! Похмелья легкого! И будьте здоровы еще раз! Два раза здоровья пожелал, потому что сейчас это очень важно, - обратился к екатеринбуржцам шоумен.

Ранее «КП-Екатеринбург» помогла волонтеру, который помогает детям с СМА встретиться с Андреем Рожковым и подарить любимому юмористу картину.

Напоминаем, что сейчас Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют отдельно от «Уральских пельменей». В шоу они продолжают сниматься и выступать на концертах в Екатеринбурге и Москве. Об этом «КП-Екатеринбург» в эксклюзивном интервью рассказал Вячеслав Мясников.

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