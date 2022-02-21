Быстрыкин поручил проверить все сведения о молодых людях, избивших учительницу и ее дочь

Событие произошло 11 февраля в 22:00 возле магазина «Монетка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. проверить информацию, опубликованную в СМИ, о других преступлениях молодых людей, которые избили учительницу и ее 19-летнюю дочь.

Напомним, что событие произошло 11 февраля в 22:00 возле магазина «Монетка» на Пехотинцев, 7а. На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он написал, что молодые люди, о которых идет речь, не раз были замечены за приставанием к девушкам и кражах телефонов. Он попросил всех, кто пострадал от действий банды - писать ему в личные сообщения, и обещал разобраться.

Также Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения учителя и ее дочери мигрантами в Екатеринбурге.

На данный момент суд уже арестовал второго южанина, которого обвинили в нападении на учительницу Надежду Глазову и ее дочь. Главарю банды предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до семи лет лишения свободы.