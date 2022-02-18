В Екатеринбурге арестовали второго южанина, которого обвинили в нападении на двух женщин

Главарю банды уже предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью Фото: Андрей АБРАМОВ

В Екатеринбурге суд арестовал второго южанина, которого обвинили в нападении на учительницу Надежду Глазову и ее дочь. Конфликт начался с того, что хулиганы начали приставать к 19-летней девушке в маршрутке. Полина позвонила матери и попросила встретить ее на остановке.

Главарю банды уже предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

- Фигуранту предъявлено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его заключили под стражу до 12 апреля включительно, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

- В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается, - отметил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.