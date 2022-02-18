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Происшествия18 февраля 2022 9:18

Главаря банды подростков-южан, избивших двух женщин в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь.

Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь.

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего южанина, которого обвиняют в нападении на двух женщин. Инцидент произошел на улице Пехотинцев вечером 11 февраля. Надежда Глазова и ее дочь Полина оказались в больнице после избиения двумя отморозками. Конфликт начался с того, что хулиганы начали приставать к 19-летней девушке в маршрутке. Полина позвонила матери и попросила встретить ее на остановке.

Главарю банды предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Второму фигуранту грозит ответственность только за хулиганство. Ему изберут меру пресечения после обеда.

- Несовершеннолетний арестован на срок 1 месяц 28 суток до12 апреля 2022, - сообщили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а губернатор Евгений Кувашев поручил проверить законность нахождения семей бандитов на территории России.

- В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается, - отметил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Вслед за этим в столице Урала начались массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Сначала полиция вышла на улицы Сортировки, а утром пятницы устроила облаву на четвертой овощебазе.

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