Главаря банды подростков-южан, избивших двух женщин в Екатеринбурге, отправили в СИЗО

Педагог Надежда Глазова получила перелом ноги, когда бросилась защищать свою дочь. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Железнодорожный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего южанина, которого обвиняют в нападении на двух женщин. Инцидент произошел на улице Пехотинцев вечером 11 февраля. Надежда Глазова и ее дочь Полина оказались в больнице после избиения двумя отморозками. Конфликт начался с того, что хулиганы начали приставать к 19-летней девушке в маршрутке. Полина позвонила матери и попросила встретить ее на остановке.

Главарю банды предъявлены обвинения в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Второму фигуранту грозит ответственность только за хулиганство. Ему изберут меру пресечения после обеда.

- Несовершеннолетний арестован на срок 1 месяц 28 суток до12 апреля 2022, - сообщили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а губернатор Евгений Кувашев поручил проверить законность нахождения семей бандитов на территории России.

- В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим. Сотрудниками ОВД работа по установлению других возможных соучастников нападения продолжается, - отметил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Вслед за этим в столице Урала начались массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Сначала полиция вышла на улицы Сортировки, а утром пятницы устроила облаву на четвертой овощебазе.

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