Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 29 ноября

Новости Екатеринбурга: утро 29 ноября Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 29 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Известный шеф-повар Владимир Олькиницкий уволился из ресторана «Гады, крабы и вино», который расположен в центре Екатеринбурга. Специалист поблагодарил коллег за два года работы, с владельцем проекта Владимир расстался на прекрасной ноте.

- Надеюсь, никогда не перестанем чокаться бокалами в любимом баре, - написал Владимир на своей странице в Instagram.

Накануне в Екатеринбурге прошел пикет противников QR-кодов, который собрал больше 200 человек. Мероприятие посетил известный телеведущий и ведущий радио «Комсомольская правда» Иннокентий Шеремет, который этой осенью переболел коронавирусом.

- Я бы никогда за такое дело не взялся, даже если бы был антипрививочником. Я бы не посмел взять на себя ответственность играть с человеческой жизнью, тем более ничего не зная и не понимая, - рассказал «КП-Екатеринбург» Иннокентий Шеремет.

В воскресенье, 28 ноября, в Екатеринбург пришла оттепель. Столбики термометров поднялись до отметки 0 градусов. Начало недели в столице Среднего Урала будет еще более теплым: к началу декабря синоптики обещают до +3 градусов. При этом, в Свердловской области продлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.