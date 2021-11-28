Иннокентий Шеремет объяснил, зачем приходил на пикет против QR-кодов

Иннокентий Шеремет рассказал, что участники пикета боялись его Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный телеведущий и ведущий радио «Комсомольская правда» Иннокентий Шеремет приходил на пикет против QR-кодов, хотя сам недавно переболел коронавирусом и придерживается противоположно мнения по поводу коронавирусных ограничений. Он рассказал, зачем встречался с противниками введенных в регионе мер.

- Мне было интересно посмотреть на этих людей, которые берут на себя ответсвенность толкать людей на смерть, подзуживать их. Я бы никогда за такое дело не взялся, даже если бы был антипрививочником. Я бы не посмел взять на себя ответственность играть с человеческой жизнью, тем более ничего не зная и не понимая. Интересные конечно впечатления, - поделился с «КП-Екатеринбург» Иннокентий Шеремет.

Он рассказал, что участники пикета, в особенности те, которые держали плакаты, боялись говорить с ним, а организаторы запрещали им подходить к нему и называли провокатором.

- Какой я провокатор? Я Шеремет, журналист - во-первых, во-вторых, мне просто интересно, - рассказывает телеведущий. - Они занимаются агитацией и подзуживают людей не прививаться и умирать. Я более чем уверен, что их полуторалетняя агитация сыграла со мной дурную шутку. В результате я чуть сам не умер. Неизвестно, как это отзовется в будущем на моем здоровье. Заразилась куча моих сотрудников и из-за этого чуть не был уничтожен мой телевизионный бизнес.

Напомним, на пикет у КРК «Уралец» собралось больше 200 человек. Среди них были не только те, кто выступает против QR-кодов, но и те, кто поддерживает коронавирусные меры - волонтеры красных зон и переболевшие.