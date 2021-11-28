Противников QR-кодов на пикете в Екатеринбурге встретили волонтеры красных зон

Те, кто лицом к лицу встретился с вирусом, пытались переубедить участников пикета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 28 ноября, прошел согласованный пикет противников QR-кодов. На него пришли не только горожане, выступающие против коронавирусных ограничений, но и волонтеры, работающие в красных зонах и переболевшие инфекцией. Горожане активно дискутировали и те, кто лицом к лицу встретился с вирусом, пытались переубедить участников пикета.

- Они ведут беседы с пикитирующими о том, что коронавирус есть, прививаться надо и QR-коды - это не ограничение прав, а способ понять вакцинирован человек или нет и опасен ли он для общества, как носитель вируса. Подходят индивидуально к каждому пикетурующему, - рассказал наш фотокорреспондент Алексей Булатов, работающий на пикете.

Горожане устроили дискуссии о необходимости вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе тех, кто переболел и пришел доказать участникам пикета, что QR-коды - это необходимая мера, был и знаменитый телеведущий и ведущий радио «КП-Екатеринбург» Иннокентий Шеремет. Он попытался переубедить пикетирующих, рассказывая о том, как сам переболел коронавирусом и, как заболела его команда, создающая новости «Девять с половиной». Однако пикетирующие назвали телеведущего провокатором и призвали всех участников прекратить с ним дискуссии о вакцинации.

Напомним, что QR-коды начали действовать в Свердловской области с 30 октября. Власти надеются, что эта мера вместе с другими коронавирусными ограничениями, позволит снизить количество заболевших.