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Здоровье28 ноября 2021 8:10

Жители Екатеринбурга вышли на пикет против QR-кодов

Возле КРК «Уралец» собралось больше 200 человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Организаторы пикета собирали подписи под коллективным обращением на имя главного санврача Свердловской области

Организаторы пикета собирали подписи под коллективным обращением на имя главного санврача Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 28 ноября, возле КРК «Уралец» проходит пикет против QR-кодов. Ранее его проведение согласовали в Министерстве общественной безопасности Свердловской области. Организаторы сообщали, что в мероприятии могут принять участие до ста человек, однако у памятника Воинам-спортсменам Урала собралось уже больше 200 человек.

На пикет пришли больше 200 человек, хотя организаторы сообщали о 100 участниках

На пикет пришли больше 200 человек, хотя организаторы сообщали о 100 участниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кроме выступающих против QR-кодов и вакцинации сюда пришли волонтеры и люди, которые работают в красной зоне. Они ведут беседы с пикитирующими о том, что коронавирус есть, прививаться надо и QR-коды - это не ограничение прав, а способ понять вакцинирован человек или нет и опасен ли он для общества, как носитель вируса. Подходят индивидуально к каждому пикетурующему, - рассказывает наш фотокорреспондент Алексей Булатов, работающий на пикете.

На пикет пришли волонтеры, работающие в красной зоне

На пикет пришли волонтеры, работающие в красной зоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пикет пришел и знаменитый телеведущий и ведущий радио «КП-Екатеринбург» Иннокентий Шеремет. Он пытается переубедить пикетирующих, рассказывая о том, как сам переболел коронавирусом и, как заболела его команда, создающая новости «Девять с половиной».

- Я не хочу даже этим людям в глаза смотреть, мне просто интересно посмотреть на них, потому что эти люди довели меня чуть ли не до смерти. У меня небольшая организация, новости «Девять с половиной». Полыхнуло разом. Нас всего 12 человек было, и два были привиты. Заболели разом - девять. Болели тяжело. Также переболели и их члены семьи, - рассказал на пикете Иннокентий Шеремет.

Иннокентий Шеремет начал рассказывать участникам пикета о важности вакцинации, а они назвали его провокатором

Иннокентий Шеремет начал рассказывать участникам пикета о важности вакцинации, а они назвали его провокатором

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пикетирующие назвали телеведущего провокатором и призвали всех участников прекратить с ним дискуссии о вакцинации.

Противники QR-кодов яро дискутируют с теми, кто пришел взыскаться за вакцинацию

Противники QR-кодов яро дискутируют с теми, кто пришел взыскаться за вакцинацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы пикета собирают подписи под коллективным обращением против вакцинации и собираются направить его на имя главного санврача Свердловской области Дмитрия Козловских.

Противники QR-кодов подписывают коллективное обращение главному санврачу Свердловской области

Противники QR-кодов подписывают коллективное обращение главному санврачу Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 13 ноября в Екатеринбурге уже прошел пикет противников QR-кодов. Тогда больше сотни жителей Екатеринбурга собрались возле ТЦ «Дирижабль», выражая несогласие с введенными в регионе коронавирусными ограничениями.

После этого известный юрист Андрей Бельянский во время заседания совета Общественной палаты региона попросил прокуратуру оценить действия организаторов митингов, которые выступают против введения QR-кодов. По его словам, он готов представить позицию одной из общественных организаций, представителей которой возмутило, что протестующие сравнивают себя с узниками концлагерей, а на одной из акций и вовсе использовали желтые звезды, которой нацисты клеймили евреев.

Отметим, что режим QR-кодов в Свердловской области введен с 30 октября для того, чтобы увеличить количество вакцинированных в регионе, а следовательно и снизить количество заболевших.

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