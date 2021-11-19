Юрист Иван Волков не согласился с решением властей о вводе qr-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 19 ноября 2021 года рассматривают иск екатеринбургского юриста Ивана Волкова к руководству региона.

Общественник требовал отменить систему QR-кодов, которая действует в регионе с 30 октября. За два дня до заседания губернатор Евгений Куйвашев выступил с возражением, в котором объяснил необходимость жестких коронавирусных ограничений в связи с высокой заболеваемостью.

У зала суда собралась толпа журналистов и антипрививочников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Введение ограничений, вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорится в ответе Евгения Куйвашева.

Как оказалось, в суд решили прийти несколько десятков антипрививочников, требующих отмены QR-кодов. И это в день, когда в области зарегистрирован антирекорд заболеваемости - 743 случая за сутки.

Иван Волков долго думал, о том, дать ли суду отвод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист Иван Волков потребовал отвод состава суда, так как в прошлом году суд в таком же составе отклонил его иск против введения масочного режима. Общественник вышел в коридор, чтобы посоветоваться со своими единомышленниками. И пропал на полчаса. Все это время приставы сдерживали агрессию неадекватных антиваксеров, пытавшихся пробраться в и без того забитый зал.

В итоге Волков заявил отвод судье.

Власти ответили юристу, что заболеваемость в Свердловской области растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы выражаем недоверие суду. Мы просили предоставить нам большой зал, чтобы все поместились. Нарушается принцип доступа к правосудию. Мы считаем, что у нас есть основания, - заявил на заседании юрист.

Представитель ответчика (губернатора) выступил против такой причины для отвода.

Иван Волков заявил судье отвод, но сторона ответчика выступила против этой инициативы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказал стороне Волкова в отводе. Заседание продолжается.

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