Юрист Иван Волков не согласился с решением властей о вводе qr-кодов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловском областном суде 19 ноября 2021 года рассматривают иск екатеринбургского юриста Ивана Волкова к руководству региона.
Общественник требовал отменить систему QR-кодов, которая действует в регионе с 30 октября. За два дня до заседания губернатор Евгений Куйвашев выступил с возражением, в котором объяснил необходимость жестких коронавирусных ограничений в связи с высокой заболеваемостью.
У зала суда собралась толпа журналистов и антипрививочников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Введение ограничений, вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорится в ответе Евгения Куйвашева.
Как оказалось, в суд решили прийти несколько десятков антипрививочников, требующих отмены QR-кодов. И это в день, когда в области зарегистрирован антирекорд заболеваемости - 743 случая за сутки.
Иван Волков долго думал, о том, дать ли суду отвод
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юрист Иван Волков потребовал отвод состава суда, так как в прошлом году суд в таком же составе отклонил его иск против введения масочного режима. Общественник вышел в коридор, чтобы посоветоваться со своими единомышленниками. И пропал на полчаса. Все это время приставы сдерживали агрессию неадекватных антиваксеров, пытавшихся пробраться в и без того забитый зал.
В итоге Волков заявил отвод судье.
Власти ответили юристу, что заболеваемость в Свердловской области растет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы выражаем недоверие суду. Мы просили предоставить нам большой зал, чтобы все поместились. Нарушается принцип доступа к правосудию. Мы считаем, что у нас есть основания, - заявил на заседании юрист.
Представитель ответчика (губернатора) выступил против такой причины для отвода.
Иван Волков заявил судье отвод, но сторона ответчика выступила против этой инициативы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд отказал стороне Волкова в отводе. Заседание продолжается.
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