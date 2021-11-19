Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 ноября 2021 10:18

Свердловский областной суд решает вопрос об отмене QR-кодов

Против новых ограничений выступил юрист Иван Волков
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Юрист Иван Волков не согласился с решением властей о вводе qr-кодов

Юрист Иван Волков не согласился с решением властей о вводе qr-кодов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 19 ноября 2021 года рассматривают иск екатеринбургского юриста Ивана Волкова к руководству региона.

Общественник требовал отменить систему QR-кодов, которая действует в регионе с 30 октября. За два дня до заседания губернатор Евгений Куйвашев выступил с возражением, в котором объяснил необходимость жестких коронавирусных ограничений в связи с высокой заболеваемостью.

У зала суда собралась толпа журналистов и антипрививочников

У зала суда собралась толпа журналистов и антипрививочников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Введение ограничений, вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорится в ответе Евгения Куйвашева.

Как оказалось, в суд решили прийти несколько десятков антипрививочников, требующих отмены QR-кодов. И это в день, когда в области зарегистрирован антирекорд заболеваемости - 743 случая за сутки.

Иван Волков долго думал, о том, дать ли суду отвод

Иван Волков долго думал, о том, дать ли суду отвод

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрист Иван Волков потребовал отвод состава суда, так как в прошлом году суд в таком же составе отклонил его иск против введения масочного режима. Общественник вышел в коридор, чтобы посоветоваться со своими единомышленниками. И пропал на полчаса. Все это время приставы сдерживали агрессию неадекватных антиваксеров, пытавшихся пробраться в и без того забитый зал.

В итоге Волков заявил отвод судье.

Власти ответили юристу, что заболеваемость в Свердловской области растет

Власти ответили юристу, что заболеваемость в Свердловской области растет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы выражаем недоверие суду. Мы просили предоставить нам большой зал, чтобы все поместились. Нарушается принцип доступа к правосудию. Мы считаем, что у нас есть основания, - заявил на заседании юрист.

Представитель ответчика (губернатора) выступил против такой причины для отвода.

Иван Волков заявил судье отвод, но сторона ответчика выступила против этой инициативы

Иван Волков заявил судье отвод, но сторона ответчика выступила против этой инициативы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отказал стороне Волкова в отводе. Заседание продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрист подал в суд на свердловского губернатора из-за QR-кодов. Иван Волков считает, что власть грубо нарушает права граждан (подробнее)

Свердловские власти отреагировали на скандальную инициативу юриста. В ситуацию сначала вмешался областной суд, а потом руководство региона (подробнее)

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус: отвечаем на вопросы