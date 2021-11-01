Свердловские власти отреагировали на скандальную инициативу юриста

Иван Волков против QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный екатеринбургский юрист Иван Волков вместе с коллегами подал иск в областной суд против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и и.о. главы региона на время отпуска губернатора Алексея Шмыкова.

Иван Волков не согласен с введением QR-кодов для жителей Среднего Урала. Он не против мер по борьбе с коронавирусом, однако введение кодов считает излишней мерой, которая связана с сегрегацией.

- У нас в области не введены режимы ЧС и ЧП, поэтому никаких полномочий у губернатора по введению QR-кодов нет. Налицо превышение полномочий. Происходит сегрегация: одним можно ходить везде, другим двери в отдельные учреждения закрыты, - рассказывает Иван Волков «КП-Екатеринбург».

Иван Волков подал иск на главу региона

Интересно, что иск Свердловский областной суд принял, а позже отреагировали и сами власти. По информации Департамента информационной политики региона, мера по введению свободных от коронавируса зон связана с существенным ростом заболеваемости.

- Введение специального режима в отдельных учреждениях и организациях в целом не ограничивает людей в доступе к товарам первой необходимости - продуктам питания, непродовольственным товарам этой группы, лекарствам и т.д. Все принимаемые по решению оперштаба документы, в том числе поправки в указ о зонах свободных от COVID-19, проходят тщательную проверку, - рассказывают в Департаменте информационной политики. - Внутреннюю экспертизу нормативных правовых актов Свердловской области и их проектов проводят государственные органы в пределах своих полномочий.

По данным ДИПа, данное решение должно положительно сказаться на динамике заболеваемости коронавирусом.

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