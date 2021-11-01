Иск подал юрист Иван Волков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск юристов и общественников, которые выступили против системы QR-кодов. Напомним, что зоны COVID-free начали действовать в регионе с 30 октября.

- Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение, перечисленных в указе мест массового скопления граждан, без документа удостоверяющего личность и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса, - пояснили в пресс-службе суда.

Дело передано в производство судье Старкову Максиму Владимировичу. Дата рассмотрения пока не назначена.

- У нас в области не введены режимы ЧС и ЧП, поэтому никаких полномочий у губернатора по введению QR-кодов нет. Налицо превышение полномочий. Происходит сегрегация: одним можно ходить везде, другим двери в отдельные учреждения закрыты, - рассказывает «КП-Екатеринбург» автор иска Иван Волков . – Почему, когда я прихожу за сыном в спортивный центр, меня туда не пускают?

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