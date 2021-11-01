Юрист подал в суд на свердловского губернатора из-за QR-кодов

Иван Волков уверен, что QR-коды введены незаконно. Фото: личная страница юриста в Facebook

Екатеринбургский юрист Иван Волков подал иск к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и его заместителю Алексею Шмыкову, который замещает главу региона на период его отпуска. Об этом Иван Волков рассказал «КП-Екатеринбург».

Причиной стала система QR-кодов, которая действует в Екатеринбурге и области с 30 октября. Это, по мнению Ивана Волкова, является прямым нарушением прав граждан, прописанных в федеральном законе.

Иск на двадцати страницах юрист подал в суд Свердловской области. Документ он готовил на протяжении двух суток.

В иске есть ссылка на Указ губернатора, который, по мнению юриста, нарушает права граждан. Фото: скан Указа

- У нас в области не введены режимы ЧС и ЧП, поэтому никаких полномочий у губернатора по введению QR-кодов нет. Налицо превышение полномочий. Происходит сегрегация: одним можно ходить везде, другим двери в отдельные учреждения закрыты, - рассказывает Иван Волков «КП-Екатеринбург». – Почему, когда я прихожу за сыном в спортивный центр, меня туда не пускают?

При этом, юрист уточняет, что его иск не имеет отношения к вакцинации, и к другим мерам по борьбе с коронавирусом.

- Я и мои коллеги, которые позже присоединились к этому иску, обжалуем Указ губернатора не целиком, а только в части, касающейся QR-кодов, - говорит юрист. – Наша цель – добиться отмены QR-кодов, которые ущемляют права граждан.

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