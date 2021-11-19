В Свердловской области зафиксирован новый антирекорд по заболевшим COVID-19

Ситуация в лечебных заведениях региона остается непростой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 743 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 115 приходятся на столицу Среднего Урала. Этот показатель стал рекордным для региона за всю историю пандемии.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Ирбита, Североуральска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Качканара, Кушвы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, поселка Уральский и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число случаев заражения COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 171 242, также 151 518 человек полностью выздоровели от коронавируса. За сутки из ковидариев выписали 508 человек.

Сейчас состояние 922 пациентов оценивается медиками как тяжелое, 578 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 460 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 скончались еще 34 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 056 человек.