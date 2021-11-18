Иск рассмотрит Свердловский областной суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на иск юристов, которые выдвинули иск против введения QR-кодов в регионе. Зоны COVID-free начали действовать на Среднем Урале с 30 октября, общественные деятели считают данное решение незаконным.

- Приглашаю всех изучить данные возражения Губернатора и высказать по ним свое мнение, - написал на своей странице во «ВКонтакте» юрист Иван Волков.

В своем возражении Евгений Куйвашев указывает на то, что ограничительные меры не носят дискриминационного характера. Отмечается, что более мягкие меры не гарантируют необходимого снижения заболеваемости.

- Введение ограничений, вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорится в ответе главы региона.

Кроме этого губернатор указывает на то, что сертификат не предполагает утечку информации, размещенной в личном кабинете на Госуслугах.

- Содержание получаемой информации при проверке QR-кода (а именно: три последние цифры номера паспорта, и первые буквы фамилии, имени и отчества) не позволяет без паспорта гражданина РФ соотнести данную информацию с лицом. Сохранение информации, полученной при проверке QR-кода, нормативными правовыми актами Свердловской области не предусмотрено. Стоит напомнить, что на свердловский оперштаб расширил перечень документов, по которым можно проверить QR-код. В их числе:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- загранпаспорт;

- военный билет;

- паспорт иностранного гражданина;

- водительское удостоверение;

- пенсионное удостоверение;

- свидетельство пенсионера.