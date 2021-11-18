Иск рассмотрит Свердловский областной суд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на иск юристов, которые выдвинули иск против введения QR-кодов в регионе. Зоны COVID-free начали действовать на Среднем Урале с 30 октября, общественные деятели считают данное решение незаконным.
- Приглашаю всех изучить данные возражения Губернатора и высказать по ним свое мнение, - написал на своей странице во «ВКонтакте» юрист Иван Волков.
В своем возражении Евгений Куйвашев указывает на то, что ограничительные меры не носят дискриминационного характера. Отмечается, что более мягкие меры не гарантируют необходимого снижения заболеваемости.
- Введение ограничений, вызванных уникальным характером ситуации распространения нового опасного заболевания, является обоснованным и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорится в ответе главы региона.
Кроме этого губернатор указывает на то, что сертификат не предполагает утечку информации, размещенной в личном кабинете на Госуслугах.
- Содержание получаемой информации при проверке QR-кода (а именно: три последние цифры номера паспорта, и первые буквы фамилии, имени и отчества) не позволяет без паспорта гражданина РФ соотнести данную информацию с лицом. Сохранение информации, полученной при проверке QR-кода, нормативными правовыми актами Свердловской области не предусмотрено. Стоит напомнить, что на свердловский оперштаб расширил перечень документов, по которым можно проверить QR-код. В их числе:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- загранпаспорт;
- военный билет;
- паспорт иностранного гражданина;
- водительское удостоверение;
- пенсионное удостоверение;
- свидетельство пенсионера.