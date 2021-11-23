Противникам QR-кодов согласовали пикет в Екатеринбурге

Граждане недовольны введенными ограничениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге группе противников QR-кодов Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение пикета на 28 ноября 2021 года.

По словам организаторов, в мероприятии могут принять участие до ста человек. Сам пикет пройдет возле КРК «Уралец» у памятника Воинам-спортсменам Урала.

В качестве нового главного лозунга пикета его организаторы выбрали слоган «За верховенство национального законодательства России – за права человека».

Напомним, что 13 ноября в Екатеринбурге уже прошел пикет противников QR-кодов, систему которых ввели в Свердловской области с 30 октября 2021 года. Тогда сотни жителей Екатеринбурга собрались возле ТЦ «Дирижабль», выражая несогласие с введенными в регионе коронавирусными ограничениями.

Кстати, по словам заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова, в ноябре количество заболевших коронавирусом горожан снизилась по сравнению с октябрем этого года.