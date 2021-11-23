Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье23 ноября 2021 9:06

Почти 60% жителей Екатеринбурга вакцинировались от коронавируса

Темпы вакцинации увеличились за последние три недели
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше половины взрослых жителей Екатеринбурга привились от коронавируса

Больше половины взрослых жителей Екатеринбурга привились от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число вакцинированных от коронавируса жителей Екатеринбурга приближается к 60%, по состоянию на 23 ноября 2021 года этот показатель составил 57% от количества взрослых горожан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

- По Екатеринбургу охват приближается к 60% взрослого населения. Надо понимать, что желательно пройти ревакцинацию через 6 месяцев. Сейчас для ревакцинации есть вакцина «Спутник Лайт», ожидаются новые поставки. Хочу напомнить, что ревакцинироваться можно любой вакциной, - говорит Денис Демидов.

По его словам, вакцину можно поставить в медицинском учреждении, а также в торговых центрах и других общественных местах (цирк, аэропорт «Кольцово»). Также в городе запустили консультативных центров по вопросам коронавируса.

- Сейчас для жителей Екатеринбурга открыты консультативные волонтерские центры. Их сейчас три. Туда обращаются по вопросам QR-кодов, по вопросам ревакцинации. Еще один раздел работы связан с Госуслугами: как правильно зарегистрироваться, получить QR-код. Эти центры расположены в ТРЦ «Гринвич», ТЦ «Мега» и ТЦ «Веер молл», - рассказывает Денис Демидов, по словам которого все меры предосторожности в Екатеринбурге сохраняются. Это масочный режим, социальная дистанция, свободные от коронавирусной зоны.