Почти 60% жителей Екатеринбурга вакцинировались от коронавируса

Больше половины взрослых жителей Екатеринбурга привились от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число вакцинированных от коронавируса жителей Екатеринбурга приближается к 60%, по состоянию на 23 ноября 2021 года этот показатель составил 57% от количества взрослых горожан. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

- По Екатеринбургу охват приближается к 60% взрослого населения. Надо понимать, что желательно пройти ревакцинацию через 6 месяцев. Сейчас для ревакцинации есть вакцина «Спутник Лайт», ожидаются новые поставки. Хочу напомнить, что ревакцинироваться можно любой вакциной, - говорит Денис Демидов.

По его словам, вакцину можно поставить в медицинском учреждении, а также в торговых центрах и других общественных местах (цирк, аэропорт «Кольцово»). Также в городе запустили консультативных центров по вопросам коронавируса.

- Сейчас для жителей Екатеринбурга открыты консультативные волонтерские центры. Их сейчас три. Туда обращаются по вопросам QR-кодов, по вопросам ревакцинации. Еще один раздел работы связан с Госуслугами: как правильно зарегистрироваться, получить QR-код. Эти центры расположены в ТРЦ «Гринвич», ТЦ «Мега» и ТЦ «Веер молл», - рассказывает Денис Демидов, по словам которого все меры предосторожности в Екатеринбурге сохраняются. Это масочный режим, социальная дистанция, свободные от коронавирусной зоны.