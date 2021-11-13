Фото: телеграм-канал «Екатское чтиво»

В Екатеринбурге прошел пикет против QR-кодов, которые были введены в Свердловской области с 30 октября. Сотни уральцев собрались у ТЦ «Дирижабль», чтобы выразить свое несогласие с коронавирусными ограничениями.

- Я нормальный человек, я хочу жить! – сказала одна из участниц пикета.

Позже к участникам акции присоединился юрист Иван Волков, который подавал иск по отмене QR-кодов. Его будет рассматривать областной суд.

- Было распоряжение президента страны дать полномочия властям регионов вводить ограничения. Но нигде не написано о QR-кодах. Никто не давал право губернатору нарушать федеральный закон, - сказал Иван Волков.

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