В Екатеринбурге юрист попросил прокуратуру проверить организаторов митингов против QR-кодов

После обращения общественников было подготовлено заявление прокурору Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный юрист Андрей Бельянский попросил прокуратуру оценить действия организаторов митингов, которые выступают против введения QR-кодов. С такой инициативой он выступил во время заседания совета Общественной палаты региона. По его словам, он готов представить позицию одной из общественных организаций.

Общественники негодуют из-за того, что протестующие сравнивают себя с узниками концлагерей, а на одной из акций и вовсе использовали желтые звезды, которой нацисты клеймили евреев.

- Полагаю, что использование таких образов для достижения своей политической цели недопустимо и противоправно. Равно как и недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, со зверскими действиями нацистов, - заявил сам Андрей Бельянский.

После обращения было подготовлено заявление прокурору Свердловской области, чтобы проверить законность действий несогласных, так как речь может идти об унижении достоинства человека по признакам национальной принадлежности и происхождения.